Съемки сериала об Оби-Ване Кеноби начнутся весной 2021 года

Макгрегор признался, что вернется к роли Оби-Вана с большим удовольствием. Он также отметил, что рад тому, что ему вообще представилась такая возможность. Актер похвалил создателей «Мандалорца», отметив, что от сериала получил огромное удовольствие.

Будут ли использовать во время съемок технологию Stagecraft Макгрегор пока не смог подтвердить. С помощью этой технологии можно снимать на фоне LED-экранов с окружением, которое рендерится в реальном времени на движке Unreal Engine.

Точной даты релиза проекта на сегодняшний день нет, но к своей роли из трилогии приквелов «Звездных войн» вернется и Хейден Кристенсен, который снова сыграет Дарта Вейдера.

Ставшие врагами учитель и ученик появятся в сериале. Сюжет развернется через 10 лет после событий в фильме «Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов».