Культура 17 августа 2023, 15:29 Съемки сериала «Берлинская жара» стартовали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге стартовали съемки шпионской драмы «Берлинская жара» о роли разведки и науки во время СССР. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В сериале, состоящем из восьми серий, зрителям расскажут о поединке советской разведки с британскими спецслужбами за информацию о нацистской Германии.

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Главные роли исполнят Гела Месхи, Алексей Филимонов, Анна Пескова, Андрей Мерзликин, Егор Бероев и другие. За съемки отвечает кинокомпания «Монументал Вижн».