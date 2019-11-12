Съемки «самого амбициозного» «Форсажа» завершены

Режиссер Джастин Лин в своем Instagram-аккаунте рассказал об окончании работы на съемочной площадке над девятой серией «Форсажа».

О завершении съемочного процесса Лин объявил, опубликовав фотографию кинокамеры Panavision Millenium. Аналогичный пост режиссер опубликовал в Twitter.

Постановщик назвал девятый фильм «самым амбициозным в серии», а также поблагодарил своих коллег. Съемки «Форсажа 9» проходили в США, Великобритании, Тайланде и Грузии, отметил Лин.

В новом «Форсаже» снимется один из главных тяжеловесов UFC Подробнее

В фильме зрители увидят Вина Дизеля, Шарлиз Терон, Мишель Родригес и Хелен Миррен, которые вернутся к своим ролям во франшизе. Кроме того, в девятом «Форсаже» приняли участие Джон Сина и Майкл Рукер.

На большие экраны девятая серия франшизы выйдет 20 мая 2020 года. В России премьера картины состоится 21 мая.

Изначально продолжение должно было выйти весной 2019-го, но дата была перенесена на год для того, чтобы освободить место для первого спин-оффа — «Хоббса и Шоу». Кинолента о героях Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема вышла на большие экраны в августе. В прокате фильм собрал свыше 758 миллионов долларов.