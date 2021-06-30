Съемки продолжения детектива «Достать ножи» начались в Греции

В Греции начались съемки второй части детектива в духе Агаты Кристи «Достать ножи». Об этом сообщил режиссер картины Райан Джонсон, написало ИА Nation News.

«Спасибо милым, терпеливым людям здесь, в Греции, за то, что позволили нам совершать все эти убийства на их мирных берегах», — написал режиссер.

Главную роль во второй части также исполнит Дэниэл Крэйг. Он сыграет ту же роль сыщика Бенуа Бланка, только расследовать детектив будет уже новое преступление.

Первая часть фильма «Достать ножи» вышла в 2019 году. Картина понравилась зрителям и кинокритикам и выиграла награду «Золотой глобус».