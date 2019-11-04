Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли

Режиссером станет Дэвид Йейтс, который снял предыдущие две части картины. Эдди Редмэйн по-прежнему будет играть главную роль — Ньюта Саламандера. Издание сообщило, что Джессике Уилльямс, сыгравшей во второй части саги профессора Юлали Хикс, дадут намного больше экранного времени.

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Известно, что съемки новых «Фантастических тварей» должны были стартовать в июле 2019-го, а релиз был запланирован на осень 2020 года. Их перенесли на осень 2019 года, а выход картины в прокат — на ноябрь 2021 года.

В студии Warner Bros. сообщили, что решили дать сценаристам и режиссеру больше времени на работу. Несмотря на то, что съемки начнутся весной 2020 года, на экранах фильм появится в запланированном ноябре 2021 года.