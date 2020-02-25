Съемки новой части «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за коронавируса
Съемочный процесс новой ленты с Томом Крузом в главной роли планировались в Венеции, сообщил портал Deadline. Сейчас в городе запрещены публичные мероприятия и собрания. Местные власти приняли такое решение из-за ситуации с коронавирусом.
Компания Paramount заявила, что приостановит съемки «в качестве меры предосторожности», чтобы обеспечить безопасность актерам и всей съемочной группе.
«Миссия невыполнима — 7» должны выйти на экраны в июле 2021 года. Франшиза уже принесла Paramount более 3,57 миллиарда долларов.
В Италии, по последним данным, зафиксировано 219 случаев заражения новым коронавирусом. Вспышка неизвестной пневмонии, которую он вызывает, произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор число заболевших превысило 77,6 тысячи человек. Врачам не удалось спасти 2663 пациента.