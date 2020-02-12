Съемки нового сезона «Сватов» просочились в интернет. Там отжигает Федор Добронравов
На ролике запечатлен актер Федор Добронравов, исполняющих одну из главных ролей в сериале. В видео актер танцует, сцена посвящена масленице.
Другим видео поделились пользователи, которые стали свидетелями съемок. На нем три актрисы, что-то бурно обсуждая, направляются быстрым шагом к зданию, похожему на «Дворец культуры».
К съемкам нового сезона преступили в конце января. В официальном аккаунте сериала сообщили, что пока ничего не отснято и предстоит большая работа. Сериал выйдет не раньше 2021 года.
«Предыдущих сцен, отработанных в 2017 году, не будет. Снимают все заново. Многое изменилось за это время, поэтому пришлось вносить правки в сценарий. Но седьмой сезон будет», — пообещали они.
Ранее поклонники сериала были расстроены видом состарившегося Николая Добрынина - другого актера сериала.