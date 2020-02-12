Съемки нового сезона «Сватов» просочились в интернет. Там отжигает Федор Добронравов

Кадры со съемок комедийного сериала «Сваты» просочились в Instagram. А значит, скоро зрители снова встретятся с любимыми героями.

На ролике запечатлен актер Федор Добронравов, исполняющих одну из главных ролей в сериале. В видео актер танцует, сцена посвящена масленице.

Другим видео поделились пользователи, которые стали свидетелями съемок. На нем три актрисы, что-то бурно обсуждая, направляются быстрым шагом к зданию, похожему на «Дворец культуры».

К съемкам нового сезона преступили в конце января. В официальном аккаунте сериала сообщили, что пока ничего не отснято и предстоит большая работа. Сериал выйдет не раньше 2021 года.

«Предыдущих сцен, отработанных в 2017 году, не будет. Снимают все заново. Многое изменилось за это время, поэтому пришлось вносить правки в сценарий. Но седьмой сезон будет», — пообещали они.

Ранее поклонники сериала были расстроены видом состарившегося Николая Добрынина - другого актера сериала.