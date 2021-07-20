Съемки нового сезона «Сватов» подошли к концу в Грузии

«Сваты» — полюбившийся многим российским зрителям сериал. Он рассказывает о жизни добродушных и веселых родственников, которые совместно преодолевают трудности, воспитывают внуков и обустраивают семейный быт. На днях съемки седьмого сезона «Сватов» завершились в Грузии. Об этом рассказал режиссер сериала Андрей Яковлев в своем Instagram-аккаунте, передали Nation News.

Яковлев опубликовал трогательный видеоролик со съемочной площадки. На нем режиссер выступил перед командой, работавшей над сериалом. Он объявил о том, что, спустя 13 лет, съемки семейной эпопеи подошли к концу.

«Ну что, ребята, вот и настала та минута, когда я вынужден сказать, что спустя 13 лет после начала съемки семейной эпопеи „Сваты“ окончены», — заявил режиссер.

Режиссер обнял артистов, которые принимали участие в съемках. На кадры попали Татьяна Кравченко, исполняющая роль Валентины Будько, Федор Добронравов, играющий Ивана Будько, и Анна Кошмал, сыгравшая роль Женьки. Кравченко растрогали слова режиссера. Актриса не смогла сдержать слез.