Культура 24 января 2023, 11:52 Съемки нового сериала с Джудом Лоу «Звездные войны: Опорная команда» завершились Кинопоиск

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Новый сериал «Звездные войны: Опорная команда», главную роль в котором сыграл известный актер Джуд Лоу, полностью завершены. Об этом сообщила газета «Культура».

О том, что работа подошла к концу, стало известно благодаря постановщику трюков Джорджу Коттлу. Он написал об этом в социальных сетях и поблагодарил всю команду каскадеров. Коттл отдельно отметил их самоотверженность в работе над сериалом.

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Как сообщило РИА ФАН, действие сериала разворачивается в космосе. Группа 10-летних подростков потерялась и пытается вернуться домой. Им предстоит долгий и тяжелый путь, полный опасностей. События в сериале происходят в то же время, что и в «Мандалорце», то есть в эпоху Новой республики

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Съемки проходили в Лос-Анджелесе. Режиссером сериала стал Джон Уоттс, известный по трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом. А главная мужская роль досталась Джуду Лоу. Студия Lucasfilm пока не назначила дату премьеры.