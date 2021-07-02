Съемки картины «Папа» с Сергеем Безруковым в главной роли стартовали в Сочи

Работа над картиной «Папа» началась в Сочи. Главную роль в этом фильме исполнит актер Сергей Безруков. Об этом сообщило агентство Nation News.

Картина «Папа» будет включать в себя четыре новеллы. Работой над картиной занялась студия Fresh Film. Ее основателями стали продюсеры Михаил Галустян и Армен Ананикян.

Картины будут рассказывать о непростых отношениях отцов и детей, о трудностях и о том, как вместе можно эти трудности преодолеть. В картине примут участие актеры Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов, Сергей Безруков, Марк Богатырев, Игорь Жижикин.

На данный момент студия работает над съемками одной из новелл. Она называется «Отпуск». Съемки этого эпизода проходят в Сочи. Главную роль в этой новелле исполнит актер Сергей Безруков. Некоторые действия картины будут происходить в Краснодарском крае.

Безруков рассказал о предстоящих съемках, находясь в Сочи. Он опубликовал в своем Instagram-профиле фотографию с супругой. Артист написал пост о предстоящей работе. Кроме того, Безруков намекнул о предстоящем в его семье пополнении.