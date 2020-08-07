Съемки финального сезона «Сверхъестественного» завершатся осенью

Съемочный процесс продлится до 11 сентября.

Ранее создатели проекта заявили, что 15-й сезон будет заключительным для «Сверхъестественного». До пандемии коронавируса вышло 13 серий из 20. Продюсеры пообещали выпустить оставшиеся семь серий осенью.

Первый сезон знаменитого сериала вышел в 2005 году. Из-за высоких рейтингов проект не стали закрывать после четвертого сезона, как это планировалось изначально.

Сериал рассказывает о двух братьях Дине и Сэме Винчестерах, которые путешествуют по США на черной Chevrolet Impala 1967 года. Они борются с монстрами. Главные роли исполнили Дженсен Эклс и Джаред Падалеки. С пятого сезона к ним присоединился Миша Коллинз в роли ангела Кастиэля.