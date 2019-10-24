Съемки фильма «Текст» отличились импровизацией и хоум-видео

Актеры фильма «Текст», вышедшего в прокат 24 октября, рассказали подробности съемок и забавные моменты со съемочной площадки. Оказалось, что можно научиться играть труп, а откровенную сцену с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского снимали в один дубль в формате хоум-видео.

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В беседе с RT Янковский рассказал, что впервые в жизни поучаствовал в съемках порно-фильма во время создания картины «Текст» с Александром Петровым. Некоторые сцены актерам приходилось снимать на мобильный телефон. Например, постельную сцену с Асмус и Янковским. Кроме того, многие эпизоды снимались одним дублем, включая этот. Янковский отметил, что получил огромное удовольствие от процесса и «хотел побольше».

Петров хорошо запомнил сцену, где один персонаж сбрасывает другого в люк.

«Ваня (Янковский — прим.ред) еще мне помогал в этот момент, потому что, когда я сгибал его ноги, он их специально напрягал, как будто бы они окаменели, чтобы мне было еще сложнее. Насколько Ваня гениальный артист, что играл даже в состоянии, когда он труп! И нога у него играла труп — она окаменела», — сказал Петров.