Съемки фильма про гибель Виктора Цоя подошли к концу

Сюжет повествует о водителе автобуса марки Ikarus, с которым столкнулся автомобиль Виктора Цоя. Сам музыкант в фильме, конечно, не появится. Однако ощущение его присутствия будет сохраняться на протяжении всей картины. По словам режиссера, в киноленте будут изображены выдуманные герои, а также некоторые прототипы реальных людей.

«Я называю это кинопритчей, потому что история отчасти вымышленная. Это авторская версия того, как это могло произойти в жизни. Конечно, есть более и менее правдивые вещи. Мы ведь не знаем, как вели себя реальные люди — как ехал автобус, кто и как реагировал и что говорил, кроме слов очевидцев. Я думаю, что каждый для себя решит — близок ему смысл фильма или нет. Но главное — мы не клевещем и ни в коем случае не хотим очернить рок-звезду», — объяснил Алексей Учитель.

Он добавил, что официально съемки фильма «47» будут закончены 11 октября. Роли в киноленте исполнят Евгений Цыганов, Надежда Калеганова, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.