Съемки фильма «По щучьему веленью» начались в Сибири

Съемки фильма по сказке «По щучьему веленью» проходят в Тобольске. Это производство компании СТВ и продюсера Сергея Сельянова, которые в прошлом году представили киноадаптацию сказки «Конек-Горбунок», написал kp.ru.

В фильме планируется немало компьютерной графики, но многие сцены будут «натуральными», как в советском кино. Например, настоящей будет печь, на которой ездит Емеля — ее построили техники, печка развивает скорость до 50 километров в час. Реки и леса снимают в природе Тюменской области и Пермского края.

Емелю играет 27-летний Никита Кологривый («Подольские курсанты», «Девятаев», сериалы «Жиза», «Чикатило», «Оффлайн»).

«Мне вот хочется, чтобы каждый парнишка в кинозале узнал в Емеле себя. Да, он совершает всякие шалости детские, но не из слабоумия: он мечтатель, русский обычный парень, живущий в сложных условиях и мечтающий о красивой жизни. Мне кажется, сейчас это сплошь и рядом. В нем есть что-то от Джека Воробья, он выдумщик, авантюрист», — рассуждает актер о своем персонаже.

В прокат фильм «По щучьему веленью» должен выйти в 2023 году.