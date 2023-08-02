Культура 02 августа 2023, 19:08 Съемки фильма по мотивам сказки Андерсена начались в Новгородской области Съемки фильма «Огниво» начались в Новгородской области Кинокомпания CTB

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В Новгородской области начались съемки фильма «Огниво». Режиссер кинокартины выступил Александр Войтинский, снявший ранее «Черную молнию», «Призрак», «Метод 2» и другие ленты. По его словам, по жанру новая работа — классическая русская сказка с чудесами и озорством, сообщил RT.

«По стилю [это] абсолютно роскошный историзм — сочетание исторических стилей прошлого, обретающих новую современность в русской сказке, удивительные образцы разных времен и близких культур», — отметил постановщик.

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Съемки проходят в Новгородском кремле и Знаменском подворье. Также их будут проводить в Карелии и Санкт-Петербурге.

Главный герой истории — авантюрист Ваня. Он может обмануть кого угодно, а если нужно — запросто способен превратиться в солдата. Однажды молодой человек находит огниво, оттуда появляется царевна Даша, которая просит о помощи. И Ваня готов сразиться за нее.

Центральные роли в фильме исполнят Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Ян Цапник и Антонина Бойко.

Производством кинокартины занимаются кинокомпания СТВ и телеканал «Россия» при поддержке Фонда кино.