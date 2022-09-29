Съемки фильма о Сергее Эйзенштейне продолжились в Петербурге | 360°

Все новости

Подмосковье

29 сентября 2022, 17:54

Уличное освещение улучшили еще в 10 округах Подмосковья

Власть

29 сентября 2022, 17:53

Россия направит на поддержку освобожденных территорий 3,3 млрд рублей

Реклама

Важное

29 сентября 2022, 17:52

Путин назвал причину конфликта между Россией и Украиной

Спецоперация

29 сентября 2022, 17:50

Путина попросили дать дагестанцам отсрочку от мобилизации

Подмосковье

29 сентября 2022, 17:50

Закон о регистрации домашних животных приняли во втором чтении в Подмосковье

Мир

29 сентября 2022, 17:43

Названа официальная причина смерти Елизаветы II

Подмосковье

29 сентября 2022, 17:42

Межрегиональный форум «Женское предпринимательство. Путь к успеху» прошел в Люберцах

Общество

29 сентября 2022, 17:42

«Спасибо деду Zа нашу победу». Билборд с Байденом повесили в центре Донецка

Здоровье

29 сентября 2022, 17:36

Врач Павлова рассказала о способах борьбы с депрессией

Культура

29 сентября 2022, 17:35

Съемки фильма о Сергее Эйзенштейне продолжились в Петербурге

Читать 360tv в

Второй этап съемок фильма о режиссере Сергее Эйзенштейне начался 25 сентября в Петербурге. Об этом сообщил Infox.ru.

Фильм снимается в иммерсивных декорациях, которые были созданы самим Эйзенштейном. Фильм расскажет, почему режиссер выбрал футуризм и авангард в качестве руководящих элементов в своей режиссуре. Продюсер картины Михаэль Китт рассчитывает показать ее на мировых кинофестивалях.

Реклама

«Весной следующего года пройдут выставки в Москве и Санкт-Петербурге, где представят не только эскизы и картины самого Сергея Эйзенштейна, но и эксклюзивные декорации и реквизит, созданные специально для съемок фильма», — рассказал он.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама