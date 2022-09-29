Съемки фильма о Сергее Эйзенштейне продолжились в Петербурге | 360°

Культура 29 сентября 2022, 17:35 Поделиться Telegram

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Viber Съемки фильма о Сергее Эйзенштейне продолжились в Петербурге

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Второй этап съемок фильма о режиссере Сергее Эйзенштейне начался 25 сентября в Петербурге. Об этом сообщил Infox.ru.

Фильм снимается в иммерсивных декорациях, которые были созданы самим Эйзенштейном. Фильм расскажет, почему режиссер выбрал футуризм и авангард в качестве руководящих элементов в своей режиссуре. Продюсер картины Михаэль Китт рассчитывает показать ее на мировых кинофестивалях.

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«Весной следующего года пройдут выставки в Москве и Санкт-Петербурге, где представят не только эскизы и картины самого Сергея Эйзенштейна, но и эксклюзивные декорации и реквизит, созданные специально для съемок фильма», — рассказал он.

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