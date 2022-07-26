Съемки фильма о Сергее Эйзенштейне начались в Петербурге

В Северной столице стартовали съемки кинокартины, которая посвящена режиссеру фильмов «Броненосец „Потемкин“» и «Александр Невский» Сергею Эйзенштейну. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, съемочный процесс уже идет вторую неделю. Театр на Васильевском, Дом-музей Чистякова, Музей-квартира Римского-Корсакова стали местами для съемок. По сюжету, Эйзенштейну всего 20 лет и он работает в московском театре Пролеткульт. Роль режиссера исполняет 25-летний артист Дмитрий Федоров.