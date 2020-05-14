Съемки четвертой «Матрицы» намерены возобновить к июлю

По данным издания, чтобы удержать команду актеров, студия продлила с ними контракты еще на восемь рабочих недель. Уточняется, что съемки четвертой части «Матрицы» стартовали в феврале этого года и продолжились в Германии. Съемочный процесс пришлось остановить из-за распространения коронавирусной инфекции.