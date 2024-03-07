Культура 07 марта 2024, 16:54 Съемки адаптации киносказки «Варвара-краса, длинная коса» начнутся в России в 2025 году

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Компания «Марс Медиа» и Киностудия имени М. Горького планируют заняться производством ремейка киносказки «Варвара-краса, длинная коса». Об этом сообщил сайт «Бюллетень кинопрокатчика».

Съемки фильма начнутся в 2025 году. Сценаристом выступила Евгения Хрипкова, ранее работавшая над сериалами «Звоните ДиКаприо!», «Сладкая жизнь» и «Восьмидесятые». Среди продюсеров — Юлиана Слащева, Рубен Дишдинян и другие.

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Оригинальная картина вышла в 1970 году. Руководителем проекта стал Александр Роу, добавил RT.