Семья из Франции нашла картину за миллиона евро в собственной гостиной

Семья из Франции случайно нашла картину знаменитого художника Жана-Оноре Фрагонара «Философ за чтением» в собственной гостиной. Она была написана в 70-е годы XVIII века, сообщила радиостанция Europe 1.

Специалисты оценивают полотно в полтора — два миллиона евро. Оно находилось в квартире семьи, которая жила в департаменте Марна около сотни лет. Находку обнаружили наследники. Новые владельцы картины собираются выставить ее на торги в городе Эперне летом нынешнего года.

По словам аукциониста Антуана Пети, на полотне изображен «мягкий свет в стиле Фрагонара». На его подлинность указывает подпись художника, написал сайт kp.ru.

Недавно картину нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» продали на аукционе в Париже за 13 миллионов евро. Торги начались со стартовой суммы в пять миллионов евро. Художник написал картину в 1887 году, когда жил со своим братом Тео в Париже. На ней изображен символ улицы — ветряная мельница Moulin de la Galette. С 1920 года она находилась в частной коллекции.