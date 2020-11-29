«Семейка Крудс 2» стартовал в США хуже лидеров проката. Но создатели мультика и этого не ожидали

Анимационная лента «Семейка Крудс: Новоселье» после дебютных выходных в США стала лидером среди худших показателей по сборам за уик-энд, последовавший за Днем благодарения.

Мультфильм показал самый слабый старт за последние несколько десятков лет. Однако виной этому стала пандемия коронавируса, пишет The Hollywood Reporter.

«Семейка Крудс: Новоселье» собрала в США в дебютные выходные 14,2 миллиона долларов, а по всему миру — 35 миллионов. Тем не менее, сборы мультфильма все-таки сумели превзойти ожидания — аналитики предсказывали кассу в районе 9,7 миллиона.

Вторую строчку занял комедийный хоррор «Дичь». За свои вторые выходные он собрал 680 тысяч долларов, общая касса составила 6,9 миллиона долларов. На третьем месте расположился «Дедушка нелегкого поведения» — 590 тысяч долларов за уик-энд и 17,2 миллиона в общей сложности.

В российском прокате лидирует комедия «Непосредственно Каха» — стартовав 12 ноября она собрала 451 миллион рублей, из которых 39,5 миллиона приходится на минувшие выходные, пишет DTF.

В 2021 году выйдет продолжение мультфильма «Босс-молокосос». Студия DreamWorks Animation уже выпустила его трейлер, а в Сети появился постер мультика. У русскоязычных пользователей к нему возникли вопросы. Дело в том, что слоган мультфильма на английском звучит Playtime is over (дословно «время игр кончилось»), но в России он почему-то стал совсем другим.