«Семейка Аддамс» вновь возглавила российский прокат
Общие сборы за две недели, по данным государственной системы, составили 574,5 миллиона. Сайт Kinobusiness оценивает прибыль в 708 миллионов рублей.
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Десятка самых кассовых фильмов за две недели, по данным федеральной системы статистики, выглядит так:
1. «Семейка Аддамс»,
2. «Терминатор: Темные судьбы»,
3. «Малефисента: Владычица тьмы»,
4. «Текст»,
5. «Доктор Сон»,
6. «Джокер»,
7. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»,
8. «Верность»,
9 «РОБО»,
10. «Во все тяжкое».
«Семейка Аддамс» — черная кинокомедия от режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона.
Впервые персонажи семейки появились в комиксах, созданных Чарльзом Аддамсом. В 1960-х годах по ним в США сняли популярный телесериал. В 1970-х был создан одноименный мультсериал, в 1990-х вышло несколько кинофильмов, две видеоигры и новый сериал.