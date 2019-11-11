«Семейка Аддамс» вновь возглавила российский прокат

Общие сборы за две недели, по данным государственной системы, составили 574,5 миллиона. Сайт Kinobusiness оценивает прибыль в 708 миллионов рублей.

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Десятка самых кассовых фильмов за две недели, по данным федеральной системы статистики, выглядит так:

1. «Семейка Аддамс»,

2. «Терминатор: Темные судьбы»,

3. «Малефисента: Владычица тьмы»,

4. «Текст»,

5. «Доктор Сон»,

6. «Джокер»,

7. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»,

8. «Верность»,

9 «РОБО»,

10. «Во все тяжкое».

«Семейка Аддамс» — черная кинокомедия от режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона.

Впервые персонажи семейки появились в комиксах, созданных Чарльзом Аддамсом. В 1960-х годах по ним в США сняли популярный телесериал. В 1970-х был создан одноименный мультсериал, в 1990-х вышло несколько кинофильмов, две видеоигры и новый сериал.