  • «Семейка Аддамс» вновь возглавила российский прокат

    11 ноября 2019, 03:54

    Кирилл Фролов

    Американская анимационная лента «Семейка Аддамс» вторую неделю подряд удерживает лидерство по сборам в России. За последний уик-энд мультфильм собрал 131 миллион рублей, свидетельствуют данные федеральной информационной системы, отслеживающей кинопоказы. По информации портала Kinobusiness, за этот период фильм заработал 157,5 миллиона рублей.
    «Семейка Аддамс» вновь возглавила российский прокат

    Общие сборы за две недели, по данным государственной системы, составили 574,5 миллиона. Сайт Kinobusiness оценивает прибыль в 708 миллионов рублей.

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    Десятка самых кассовых фильмов за две недели, по данным федеральной системы статистики, выглядит так:

    1. «Семейка Аддамс»,

    2. «Терминатор: Темные судьбы»,

    3. «Малефисента: Владычица тьмы»,

    4. «Текст»,

    5. «Доктор Сон»,

    6. «Джокер»,

    7. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»,

    8. «Верность»,

    9 «РОБО»,

    10. «Во все тяжкое».

    «Семейка Аддамс» — черная кинокомедия от режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона.

    Впервые персонажи семейки появились в комиксах, созданных Чарльзом Аддамсом. В 1960-х годах по ним в США сняли популярный телесериал. В 1970-х был создан одноименный мультсериал, в 1990-х вышло несколько кинофильмов, две видеоигры и новый сериал.