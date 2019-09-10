«Село, из сил последних песня льется». Блогер-«пенсионер» из YouTube снял пародию на клип Тимати

Пародию на клип Тимати и Гуфа «Москва» опубликовал на видеохостинге YouTube «блогер-пенсионер» Дед Архимед. Его рэп называется «Село».

С 9 сентября клип деда Архимеда набрал более 81 тысячи просмотров, 15 тысяч лайков и 146 дизлайков.

В клипе загримированный под пожилого селянина блогер рассказывает о жизни на селе со всеми ее тонкостями, нюансами и отличиями от жизни в столице.

«Это жесткое место, но не как Москва. У нас не растет плитка, но растет трава. Свои контрасты, свои места в топе, алкоголическая мерка… попа в попе», — сообщает рэпер.

Представление о столичных реалиях Дед Архимед получает из разговора с внуком, который звонит ему, и сообщает, что в столице «устроился жирно», охранником. Парень подружился с Тимой, который «коренной москвич и со времен Орды татарин».

И все бы хорошо, но творчество друзей не нашло своего слушателя.

«Написали мы песню на день города, судя по лайкам и дизам весьма неплохо, звание москвичей мы несем гордо, а на вас, сельское быдло, нам пофиг!» — сообщил внук.

Слегка ошалевший от таких откровений дед приходит к выводу: «Хорошо это или нет, но, возможно, был прав Кутузов!».

Совместная работа Гуфа и Тимати посвящалась Москве, и была опубликована в день города. Ее увидели 5,3 миллиона человек и более 1,5 миллиона поставили дизлайк, а заодно оставили массу негативных комментариев. Тимати был вынужден удалить клип.

Он пожаловался, что не ожидал такой реакции.