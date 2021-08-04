Селекционеры выявили новый вид сирени «Александр Блок» ко дню памяти поэта

Творческая селекционная группа «Русская сирень» выявила растение под названием «Александр Блок» в честь дня памяти поэта. Сирень высадят на улице декабристов. Об этом сообщил «Царьград».

Цветы планируют посадить 6 августа. Рядом с сиренью возведут монумент в честь поэта. Новый вид вывела творческая селекционная группа «Русская сирень». Созданием растения занимались кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Аладин, доктор сельскохозяйственных наук Ольга Аладина, а также вице-президент Международного общества сирени по России и Азии Татьяна Полякова.

Сирень являлась любим растением поэта. Дедушка Блока Андрей Бекетов занимался ботаникой, а его тетя создала стихотворение «Сирень». На его основе Рахманинов создал свой знаменитый романс.