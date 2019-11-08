Селебрити выступили против «воскрешения» Джеймса Дина в кино

Ряд голливудских знаменитостей восприняли в штыки новость о то, что образ знаменитого актера Джеймса Дина воссоздадут для роли в кино. Дин погиб в 1955 году в автокатастрофе, ему было 24 года.

Режиссеры военной драмы о Вьетнаме «В поисках Джека» купили образ актера и заявляют, что родственники Дина совсем не против. Цифровая копия Дина сыграет второстепенного персонажа — солдата по имени Роган.

Использование образа умершего актера осудили как представители индустрии кино, так и обычные пользователи.

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«Да не в жизнь. Так происходить не должно», — написал Элайджа Вуд, сыгравший хоббита Фродо в трилогии «Властелин колец».

Крис Эванс, исполнивший Капитана Америку, заявил в Twitter, что «это ужасно».

«Может, компьютер нарисует нам что-то новое от Пикассо? Или напишет пару новых мелодий Джона Леннона?» — задается вопросом артист.

Джули Энн Эмери из «Скорой помощи» отметила: «Это не Джеймс Дин. Это его лицо и движения на экране, а также голос „анонимного“ актера. Интересно, как это будет указано в титрах, сколько заплатят реальным актерам, и насколько мало авторы фильма понимают в актерском мастерстве?».

Зельда Уильямс, дочь Робина Уильямса рассказала, что «годами обсуждала это с друзьями», но никто не верил, когда она говорила, что такое случится.

«Рекламный это трюк или нет, но они просто играются с образом Дина. Это создает ужасный прецедент для будущего профессии», — заключила она.

Журнал Vice выпустил статью с подзаголовком: «Не делайте этого».