Культура 23 июля 2023, 18:57 Секс-сцену из «Оппенгеймера» потребовали удалить в Индии Власти Индии призвали убрать секс-сцену из «Оппенгеймера» с цитированием древней поэмы Universal Pictures

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Уполномоченный правительства Индии по вопросам информации Удай Махуркар попросил вырезать из фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана сцену с цитированием древнеиндейской поэмы «Бхагавадгита». Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Махуркара, в эпизоде, где женщина просит мужчину читать «Бхагавадгиту» во время полового акта, индуизм подвергся злостной атаке. При этом сама сцена смотрится как «часть заговора антииндуистских сил».

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«Это не только прямая атака на религиозные убеждения миллиарда толерантных индуистов, это все равно что вести войну против индуистского сообщества», — сказал он.

Удай Махуркар добавил, что если его призыв проигнорируют, то «это будет рассматриваться как намеренная атака на индийскую цивилизацию».

Сюжет фильма посвятили создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру, его сыграл звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи. Вместе с ним в проекте снялись Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.