Секреты фильма «Интердевочки» раскроют на телевидении

Фильм сняли по одноименной повести Владимира Кунина, опубликованной в журнале «Аврора» в 1988 году. Писатель провел серьезное исследование профессиональной деятельности проституток. В течение нескольких месяцев он наблюдал за их работой в одной из гостиниц Ленинграда.

За историю взялся режиссер-фронтовик Петр Тодоровский. На это его с трудом уговорила жена Мира. Позже он даже несколько раз встретился на «Мосфильме» с настоящими проститутками, чтобы убедительнее показать на экране представительниц этой профессии.

«Интердевочек» снимали в гостинице «Прибалтийская» в Ленинграде, Москве и Швеции. Режиссеры справились с этой задачей за три летних месяца.

В итоге фильм вошел в список самых популярных кинокартин во времена перестройки и пробился в лидеры советского проката 1989 года.

Автор сценария Владимир Кунин хотел видеть в главной роли Татьяну Догилеву. Однако Тодоровский отдал ее Елене Яковлевой. Еще один секрет фильма: режиссер снял два финала, в одном из них Таня Зайцева погибает, а в другом возвращается в СССР.

Очередной выпуск программы «Наше кино. История большой любви» покажут 9 августа, в 08:50.