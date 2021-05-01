«Секретные комитеты» для номинаций отменили на «Грэмми»

Музыкальная премия «Грэмми» будет теперь проводиться по новым правилам. С 2022 года организаторы отменят комитеты, выдвигающие номинантов на самые престижные награды. Об этом сообщил на сайте Национальной академии искусства и науки звукозаписи (NARAS).

«Академия звукозаписи объявила сегодня о внесении значительных изменений в процесс награждения, которые отражают ее постоянную приверженность развитию музыкального ландшафта и обеспечению прозрачности и справедливости правил и руководящих принципов вручения премий „Грэмми“», — заявили в академии.

Одним из изменений стала ликвидация комитетов по рассмотрению номинаций. Раньше на премии работали «секретные» комитеты, в состав которых входили от 15 до 30 представителей индустрии. Имена этих людей не раскрывались, но они отбирали артистов на номинации: «Альбом года», «Песня года», «Запись года» и «Лучший новый артист». Система таких комитетов появилась в 1989 году.

Теперь номинантов будут выбирать по итогам голосования членов академии. Также решили изменить число категорий, в которых представители академии смогут отдать свои голоса. Кроме того, на премии появятся две новые награды: «Лучшее глобальное музыкальное выступление» и «Лучший альбом Música Urbana» — латинская урбанистическая музыка.

Награждение премией «Грэмми» должно пройти 31 января 2022 года.