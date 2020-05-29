Секретаршу Верочку из «Служебного романа» сделали современной модницей
Авторы женского журнала Colady «переодели» Верочку из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». Как бы выглядела модная героиня актрисы Лии Ахеджаковой, если бы работала в большой фирме в наши дни?
Верочка была модницей и гуру стиля. Ее гардероб в фильме отображал тренды 1970-х. Однако теперь знаменитой секретарше предложили заменить модные вещи из прошлого на одежду, которая популярна сейчас, отметил сайт myrussia.life.
Героиня Ахеджаковой опробовала офисный стиль — длинное платье и черные сапоги на каблуке. Для второго образа она надела вязаную кофту, так как в те времена почти все женщины доставали крючки. А очки придали этому образу солидность.
Для повседневного образа зимой для Верочки выбрали длинный кардиган. Еще один зимний наряд: удлиненный джемпер силуэта «ромб» с объемным фактурным рисунком и шапка.