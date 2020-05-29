Секретаршу Верочку из «Служебного романа» сделали современной модницей

Верочка была модницей и гуру стиля. Ее гардероб в фильме отображал тренды 1970-х. Однако теперь знаменитой секретарше предложили заменить модные вещи из прошлого на одежду, которая популярна сейчас, отметил сайт myrussia.life.

Героиня Ахеджаковой опробовала офисный стиль — длинное платье и черные сапоги на каблуке. Для второго образа она надела вязаную кофту, так как в те времена почти все женщины доставали крючки. А очки придали этому образу солидность.

Для повседневного образа зимой для Верочки выбрали длинный кардиган. Еще один зимний наряд: удлиненный джемпер силуэта «ромб» с объемным фактурным рисунком и шапка.