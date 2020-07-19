«Сдуру ляпнул»: Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова об алкоголизме

Слова актера Ивана Охлобыстина о «пагубном пристрастии к алкоголю» певицы Наргиз сильно обидели артистку. Она опубликовала в социальных сетях скриншот интервью, где Охлобыстин не лестно отзывается о ней и потребовала объяснений.

В частности, она отметила, что ей непонятно, по какой причине незнакомый ей человек рассуждает об ее пороках. Свой ответ Охлобыстин написал на своей странице во «ВКонтакте».

«На меня обиделась Наргиз. Где-то я что-то, походу, сдуру ляпнул. Приношу ей свои извинения», — написал актер.

Он уточнил, что не имел права осуждать незнакомого ему человека.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что поддерживает актера Михаила Ефремова устроенной им пьяной аварии. По его словам, его стоит приговорить к условному сроку, а половину доходов отдать родственникам погибшего в ДТП.

Охлобыстин отметил, что как русский человек, он все судит по собственной мере. И по этим параметрам Ефремов в любом случае останется для него другом и крестным его дочери.

Актер Михаил Ефремов устроил пьяную аварию в центре Москвы. За рулем своего внедорожника он выехал на встречную полосу, где врезался в кабину фургона, где находился Сергей Захаров. Пострадавшего водителя достали из искореженной машины и увезли в больницу. На следующий день он скончался.

Сам актер не пострадал. Экспертиза показала, что в момент управления автомобилем он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил Ефремова под домашний арест.

Максимальное наказание, которое грозит артисту составляет 12 лет лишения свободы. Следователи направили уголовное дело в прокуратуру, где составят обвинительное заключение для дальнейшего судебного разбирательства.