01 декабря 2023, 13:09
Сделал много хорошего. Конторович — о заслугах Урина перед Большим театром
Артист Конторович поблагодарил Урина за вклад в развитие Большого театра
Руководитель Большого театра Владимир Урин сделал большой вклад в развитие культурного учреждения. Об этом «360» рассказал народный артист России, заслуженный деятель искусств Лев Конторович.
«Он очень много сделал хорошего для театра. И организационные моменты были на очень достойном уровне, поэтому мы ему благодарны за то время, в которое он свои силы и умения приложил в руководстве Большого театра», — подчеркнул музыкант.
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Он также оценил потенциал худрука Мариинского театра Валерия Гергиева, который может занять пост Урина. По словам Конторовича, это феноменальный организатор и человек с удивительной работоспособностью.
«Мы все смотрим на него и поражаемся, сколько у него сил, энергии, как он все успевает. Он прекрасный музыкант, блестящий. У него великолепный оркестр, который может все. Прекрасно у него проходят спектакли. Это удивительный музыкант, который может очень много», — отметил артист.
Конторович считает, что при Гергиеве Большой театр ждет новый виток развития.
«То, что будет что-то новое, очевидно», — заключил он.
Владимир Урин 1 декабря заявил, что уходит с поста генерального директора Большого театра. Он отметил, что сегодня у него последний рабочий день.
Накануне СМИ сообщали, что Гергиева в пятницу официально представят сотрудникам Большого театра как нового директора. Объявление должен сделать Урин.
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