Щербаков удивился, что комик Долгополов испытывает к нему отвращение

Стендапер Алексей Щербаков очень удивился, когда пригласивший его на интервью Юрий Дудь, передал ему слова его коллеги по цеху Александра Долгополова. Ставший довольно известным после внезапного побега в Израиль комик заявил об отвращении, которое он испытывает к Щербакову.

Долгополов заявил, что считает коллегу очень плохим человеком.

«Он олицетворение всего того, что я бы хотел победить в душах людей. Как будто материализовались все предрассудки в обществе, которые мне мешают жить как человеку», — заявил он.

Александр Щербаков отметил, что его очень удивили слова Долгополова. Он рассказал, что виделся с ним и общался на выступлениях. Стендапер предположил, что для Долгополова он стал символом тех ребят, которые издевались над ним в школе. Щербаков заявил, что для «худеньких и не мужланских» ребят такие как он выглядят быдлом.

«Мы представляем для них какую-то опасность. В школе я таких шпынял, и это плохо. Потом я понял, что применять силу к слабому — это самая большая слабость. Мне сейчас стыдно за это», — признался Щербаков.

Комик Александр Долгополов внезапно сбежал из России 23 января. Он улетел в Израиль, так как власти якобы собрались привлечь его к ответственности за шутки во время концертов. Он показал в своем канале на видеохостинге YоuTubе скриншот запроса МВД в ночной клуб, где он выступал. Долгополов заявил, что государство открыло на него охоту и предсказал начало репрессий, которых решил не ждать.