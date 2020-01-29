    29 января 2020, 00:29

    Щербаков удивился, что комик Долгополов испытывает к нему отвращение

    Анастасия Кукова

    Стендапер Алексей Щербаков очень удивился, когда пригласивший его на интервью Юрий Дудь, передал ему слова его коллеги по цеху Александра Долгополова. Ставший довольно известным после внезапного побега в Израиль комик заявил об отвращении, которое он испытывает к Щербакову.
    Щербаков удивился, что комик Долгополов испытывает к нему отвращение

    Долгополов заявил, что считает коллегу очень плохим человеком.

    «Он олицетворение всего того, что я бы хотел победить в душах людей. Как будто материализовались все предрассудки в обществе, которые мне мешают жить как человеку», — заявил он.

    Александр Щербаков отметил, что его очень удивили слова Долгополова. Он рассказал, что виделся с ним и общался на выступлениях. Стендапер предположил, что для Долгополова он стал символом тех ребят, которые издевались над ним в школе. Щербаков заявил, что для «худеньких и не мужланских» ребят такие как он выглядят быдлом.

    «Мы представляем для них какую-то опасность. В школе я таких шпынял, и это плохо. Потом я понял, что применять силу к слабому — это самая большая слабость. Мне сейчас стыдно за это», — признался Щербаков.

    Комик Александр Долгополов внезапно сбежал из России 23 января. Он улетел в Израиль, так как власти якобы собрались привлечь его к ответственности за шутки во время концертов. Он показал в своем канале на видеохостинге YоuTubе скриншот запроса МВД в ночной клуб, где он выступал. Долгополов заявил, что государство открыло на него охоту и предсказал начало репрессий, которых решил не ждать.