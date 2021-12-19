Счастливое число: россиянка выступит седьмой в финале конкурса «Детское Евровидение»

Финал конкурса «Детское Евровидение» состоится 19 декабря. Он пройдет в концертном зале La Seine Musicale в западном пригороде Парижа. Россию на конкурсе представит юная певица Таня Меженцева. Она выступит под седьмым номером. Об этом сообщили РИА «Новости».

Это не первый опыт участия Тани Меженцевой в конкурсе. В 2019 году она уже выходила на сцену конкурса в польском Гливице. В дуэте с Денберелом Ооржаком они исполнили песню A time for us.

На этот раз Татьяна выступит сольно. Ее выступление пройдет под номером семь. Первой на сцену выйдет представительница Германии Pauline, а закроет коцерт представитель Португалии Симау Оливейра.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации жеребьевка порядка выступлений прошла дистанционно. Также из-за коронавирусных ограничений финал конкурса был перенесен на месяц.

В финале выступят представители 19 стран. По данным пресс-службы Академии Игоря Крутого, Таня подготовила эффектный номер, во время которого она поднимется на три метра от сцены.

Ранее СМИ писали о том. что Диана Анкудинова, которая победила в шоу «Ты супер» и «ШоумаSтгоуон», может стать представительницей России на песенном конкурсе Евровидение в следующем году.