«Счастье не за горами» в Перми заменили на «Временное счастье»

Известную инсталляцию «Счастье не за горами» в городе Пермь заменили на меньшую по размеру — «Временное счастье». О новом арт-объекте изданию «Подъем» рассказал его создатель Арсений Шварбский.

Художник объяснил, что «Временное счастье» намного меньше оригинального произведения и стоит не совсем на его месте, а чуть дальше — на уже отреставрированной части набережной. Шварбский подчеркнул, что новое «Счастье» никому не мешает, потому что оно очень маленькое и временное.

«Думаю, что „Счастье не за горами“ убрали, в том числе чтобы не повредить сам объект, а не только для удобства ремонта. Мой объект ничему не мешает, потому что он в десять раз меньше настоящего „Счастья“, ну и самое главное — он временный. Заменить „Временное счастье“ на постоянное может любой. Нужно просто вырезать слово „Постоянное“ и поставить вместо слова „Временное“», — рассудил создатель мини-инсталляции.

Большую, оригинальную конструкцию убрали на время, пока набережную у Речного вокзала ремонтируют. Ее сделал художник Борис Матросов в 2005 году для фестиваля арт-поле — с тех пор композиция является символом Перми.