Культура 06 декабря 2023, 16:50 Сборник стихов тиражом 2 тысячи экземпляров выпустили для российских бойцов

Читать 360tv в

Александр Пелевин и Анна Долгарева совместно с фондом «Смертельная русская речь» выпустили сборник стихов, посвященный российским бойцам. Тираж в две тысячи экземпляров подготовил «Петербургский дневник».

Сборник легко помещается в карман брюк или куртки и не занимает много места. Обложка сделана в стиле красноармейских книжек.

Реклама

Как рассказали Пелевин и Долгарева, они отобрали 10 поэтов и от каждого из них выбрали по пять стихов. В сборник вошли произведения Дмитрия Артиса, Дмитрия Филиппова, Александра Пелевина, Игоря Никольского и других.