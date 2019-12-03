Сбор книг для сельских библиотек в Хакасии перерос во флешмоб

Ольга Илясова рассказала, что библиотеке не выделяют новые книги.

«Библиотекам не выделяют новые книги, а жители не могут себе позволить их приобрести», — написала она.

В результате сбор книг для местной библиотеки превратился во всероссийскую благотворительную акцию «Подари книгу — помоги сельской библиотеке».

Первый заместитель главы района Георгий Тодинов так же прокомментировал ситуацию.

«Ольга Илясова — депутат районного Совета депутатов. Это ее личная инициатива для пополнения матурской библиотеки. Инициатива всегда приветствуется. Мы по своему направлению и так оказываем помощь. У нас есть централизованная библиотечная система — постоянно происходит книгообмен и ежегодное пополнение. Основной книжный фонд находится в центральной библиотеке, откуда книги направляются в сельские филиалы, также у нас есть библиотека «на колесах», - рассказал чиновник.

После публикации поста Илясовой пользователи решили собирать книги для всех сельских библиотек. Организаторы ищут добровольцев, которые могли бы стать координаторами или нарисовать логотип для флешмоба.