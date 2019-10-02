Композитор Гия Канчели скончался в возрасте 84 лет. Режиссер Резо Гигинеишвили в беседе с «360» признался, что с музыкой грузинского маэстро связана практически вся его жизнь.

Гигинеишвили заметил, что для многих Канчели стал любимым композитором, знакомым по многим фильмам.

Умер грузинский композитор Гия Канчели — автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Подробнее

«При этом и в классической музыке это великая фигура. Он своим трудом доказал, что является одним из самых важных композиторов XX века», — сказал режиссер.

Последней работой Канчели в кино был фильм «Заложники», снятый Гигинеишвили. Он вспомнил, как написанная композиция «Стикс» помогла «найти нужную интонацию» ленты.

«Даже сценария еще не было. Я шел за музыкой, и, собственно говоря, рождалась каждая сцена кино. <…> В „Любви с акцентом“ также звучит музыка Канчели, и это тоже был большой подарок», — поделился режиссер.

Его музыка — как будто саундтрек моей жизни Резо Гигинеишвили режиссер.

Гию Канчели он знал как человека «совершенно другого поколения», который из-за особенностей характера смог оставаться «открытым, самодостаточным и достойным гражданином».

Гигинеишвили назвал кончину композитора большой утратой и принес соболезнования его семье и близким.

Автор музыки к лентам «Мимино» и «Кин-дза-дза» умер после продолжительной болезни. Долгое время он проходил лечение в одной из клиник Тбилиси.