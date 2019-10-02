«Саундтрек моей жизни»: режиссер Гигинеишвили — о музыке Канчели
Гигинеишвили заметил, что для многих Канчели стал любимым композитором, знакомым по многим фильмам.
Умер грузинский композитор Гия Канчели — автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза»Подробнее
«При этом и в классической музыке это великая фигура. Он своим трудом доказал, что является одним из самых важных композиторов XX века», — сказал режиссер.
Последней работой Канчели в кино был фильм «Заложники», снятый Гигинеишвили. Он вспомнил, как написанная композиция «Стикс» помогла «найти нужную интонацию» ленты.
«Даже сценария еще не было. Я шел за музыкой, и, собственно говоря, рождалась каждая сцена кино. <…> В „Любви с акцентом“ также звучит музыка Канчели, и это тоже был большой подарок», — поделился режиссер.
Его музыка — как будто саундтрек моей жизниРезо Гигинеишвилирежиссер.
Гию Канчели он знал как человека «совершенно другого поколения», который из-за особенностей характера смог оставаться «открытым, самодостаточным и достойным гражданином».
Гигинеишвили назвал кончину композитора большой утратой и принес соболезнования его семье и близким.
Автор музыки к лентам «Мимино» и «Кин-дза-дза» умер после продолжительной болезни. Долгое время он проходил лечение в одной из клиник Тбилиси.