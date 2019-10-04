Сатира Бэнкси на британский парламент побила аукционный рекорд художника
Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.
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Картина изображает заседание палаты общин парламента Великобритании, на которое собрались шимпанзе. Пресс-служба аукционного дома иронично отметила, что торги состоялись в миле от Вестминстерского дворца и за неделю до выхода Лондона из Евросоюза.
В сообщении Sotheby’s подчеркивается, что работа Бэнкси прочно вписывается в почтенную историю британской политической пародии. От рисунков Уильяма Хогарта о противоречиях, коррупции и хаосе политики 18-го века, до революционной фермы животных Оруэлла и современных мультипликаторов современности.
«Автономный парламент» был написан в 2009 году и впервые выставлялся в Бристольском музее. Экспозиция привлекла более 300 тысяч зрителей.
28 марта этого года картина вновь появилась в той же галерее, и Бэнкси в своем Instagram написал: «Я сделал это десять лет назад. Бристольский музей только выставил картину в преддверии Brexit. Смейтесь сейчас, когда-нибудь за это придется ответить».