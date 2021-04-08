Сатановский предложил собрать все обнаженные предметы искусства в один музей

Ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале прокомментировал информацию об официальной жалобе на Эрмитаж из-за голых скульптур. Он иронично предложил детям в принципе не знакомиться с предметами мирового искусства, если там есть обнаженная натура.

«Можно подумать, что картины на детей лучше воздействуют! Тем более, что художники их черт-те где малюют, не учитывая возрастных ограничений. Все эти Фидии, Праксители, Лисиппы, Микеланджело, Челлини, Рафаэли, Рубенсы и Тицианы одним миром мазаны. Порядочному гражданину некуда дитя в воскресный день сводить. То бабы голые: рисованные, каменные, металлические или из глины и фарфора, то мужики такие же. Не музей, а секс-шоп какой-то. А дети же вопросы задают — поди на них ответь!», — заявил Сатановский.

Политолог также выступил с инициативой собрать все обнаженные предметы искусства и поместить их в один музей, и обязательно запретить туда вход несовершеннолетним.

Ранее Эрмитаж рассказал об официальной жалобе, в которой говорится о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей, посещающих музейное пространство, напомнила «Политика сегодня».