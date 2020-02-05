Самыми популярными книгами у россиян оказались антиутопии

Несмотря на появление новых гаджетов и интернета, люди продолжают читать бумажные книги. Специалисты составили рейтинг самых популярных книг за прошедшие 10 лет. На первых местах оказались «451 градус по Фаренгейту», «Маленький принц» и «1984».

Над списком работали сотрудники издательства «Эксмо-АСТ». В их топ вошли такие произведения, как «Маленький принц» от Антуана де Сент-Экзюпери, «451 градус по Фаренгейту» писателя Рэя Брэдбери и его же книга под названием «Вино из одуванчиков». В топ включили и Джорджа Оруэлла с его «1984». Одну из строчек заняла книга «Над пропастью во ржи» Джерома Д. Сэлинджера.

«Книги, оказавшиеся в топе десятилетия, всегда были востребованы у читателя — как за рубежом, так и в России. Произведения на все времена и на любой возраст — вот как можно объяснить столь высокие продажи», — приводит РИА «Новости» слова директора департамента по стратегическим коммуникациям «Эксмо-АСТ» Екатерины Кожановой.

Она добавила, что россияне достаточно рациональны и консервативны в выборе книг. Именно поэтому они хотят покупать проверенные временем. Кроме того, бумажные книги не стали менее популярными с появлением электронных версий.

«Рэй Брэдбери всерьез опасался, что бумажные книги утратят свое значение и перестанут быть объектом культурной ценности. К счастью, будущее наступило, и они по-прежнему востребованы читателями, как и литература в целом», — заключил директор издательства Олег Новиков.

Перед новым годом многие подводили итоги десятилетия. Так рейтинг лучших работ кино возглавил сериал Дэвида Линча «Твин Пикс: Возвращение».