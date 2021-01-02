Самым успешным фильмом в прокате 2020 года признан «Холоп»

Наиболее успешным российским фильмом по итогам проката 2020 года признан фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Кинолента «Джентльмены» режиссера Гай Ричи заняла в рейтинге третье место и стала самым кассовым зарубежным фильмом.

Как сообщил Фонд кино, «Холоп» собрал 3,072 миллиарда рублей. Британские «Джентльмены» принесли прокатчикам 1,224 миллиарда рублей.

В топ-5 самых успешных фильмов вошли также «Лед 2» Жоры Крыжовникова (1,469 миллиарда рублей), «Вторжение» Федора Бондарчука (960,4 миллиона рублей) и «Довод» Кристофера Нолана (942,8 миллиона рублей).

По сравнению с 2019 годом в минувшем году сборы кинотеатров сократились на 58,8%.

«В 2020 году совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 22,8 миллиарда рублей (341 миллион долларов), в кинотеатрах страны было продано 88,7 миллиона билетов. Снижение по сравнению с 2019 годом составило -58,8% по кассовым сборам и -59,6% по количеству проданных билетов», — сообщила организация.

Фонд кино поддержит почти 700 пострадавших от пандемии коронавируса организаций, осуществляющих производство, прокат и показ национальных фильмов.