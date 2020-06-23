Самым популярным проектом НВО за два года стал сериал «Перри Мейсон»

По данным издания, в день премьеры первый эпизод сериала посмотрели 1,7 миллиона зрителей. Отмечается, что это рекорд для HBO. В первый день экранизация «Чужака» Стивена Кинга собрала 1,2 миллиона просмотров, а сериал «Хранители» привлек полтора миллиона зрителей.