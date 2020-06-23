Самым популярным проектом НВО за два года стал сериал «Перри Мейсон»
За последние два года крупнейшей премьерой HBO стала новая версия сериала «Перри Мейсон», который основан на цикле романов Эрла Гарднера. Об этом сообщил портал News.ru.
По данным издания, в день премьеры первый эпизод сериала посмотрели 1,7 миллиона зрителей. Отмечается, что это рекорд для HBO. В первый день экранизация «Чужака» Стивена Кинга собрала 1,2 миллиона просмотров, а сериал «Хранители» привлек полтора миллиона зрителей.