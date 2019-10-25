Самый странный момент «Джокера» придумал сам Феникс

Речь идет о том моменте, когда главный герой картины Артур Флек приходит домой, вынимает всю еду из холодильника, а затем залезает внутрь и закрывает за собой дверь. Шер рассказал, что эта сцена была полной импровизацией актера. Никто из съемочной группы не ожидал от него этого поступка.

«Хоакин размышлял, что он сделал бы, будь он человеком, страдающим от бессонницы. Мы установили свет, чтобы он мог делать что угодно. И когда он сделал это с первого дубля, мы были загипнотизированы», — пояснил оператор картины.

Многие фанаты фильма уверены, что этот момент привел к смерти главного героя. Все, что происходит в фильме после этой сцены — лишь предсмертные фантазии героя. Лоуренс Шер никак не прокомментировал это предположение, зато уточнил, что описанная сцена является не единственной импровизацией Хоакина Феникса. Тот момент, когда Джокер танцует в ванной, также придумал сам актер.