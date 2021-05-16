«Самый стойкий диджей в мире» ушел на пенсию в 96 лет

Обладатель титула «самый стойкий диджей в мире» Рэй Кордейро из Гонконга объявил о завершении карьеры. Об этом сообщило «Би-би-си».

Во время своего последнего эфира радиопередачи «Весь путь с Рэем» 96-летний Кордейро попрощался со слушателями.

«Ну вот и все. Большое спасибо, что подключились», — сказал диджей на английском и кантонском языках. Программа «Весь путь с Рэем» транслировалась с 1970 года.

Сам Рэй, который по совместительству был и самым старым диджеем мира, не рассказал, чем планирует заниматься на пенсии.

Книга рекордов Гиннеса в 2000 году присвоила Кордейро титул самого стойкого диджея в мире. В одном из своих интервью он назвал себя «самым счастливым человеком в мире».

Кордейро за свою 72-летнюю карьеру познакомился со многими известными личностями в мире музыки. В числе его знакомств есть The Beatles, британский певец Клифф Ричард и американский джазовый и поп-певец Тони Беннет.

После ухода Кордейро на пенсию звание самого старого диджея мира перешло к 91-летней британке Маргарет Ли-Джонс.