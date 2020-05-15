Самый ранний немецкий перевод «Путешествия из Петербурга в Москву» выставили на аукцион
Редкое издание конца XVIII века книги Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» выставят на торги. Это самый ранний немецкий перевод произведения. За лот просят около 700 тысяч рублей. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».
На аукцион выставят и другие интересные издания. Например, «Историю государства российского» Николая Карамзина из собрания графа Григория Строганова. Стартовая цена составит 650 тысяч рублей.