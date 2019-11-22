Самый древний комикс Marvel продали за $1,2 миллиона

Старейшее издание комикса Marvel Comics ушло с молотка торгового дома Heritage Auctions в Далласе за 1,26 миллиона долларов. Кто стал обладателем раритета, неизвестно.

Вице-президент Heritage Auctions Эд Джастер назвал этот лот «исторической копией исторического комикса». Об этом сообщило издание USA Today.

Издательство Marvel Comics считает датой своего рождения 12 января 1939 года. Первый комикс художники создали в этом же году. Именно в нем в первый раз появились такие персонажи, как Человек-факел, Ка-Зар, Ангел и Подводник.

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Состояние сохранившегося журнала в торговом доме оценили на 9,4 балла из десяти. Известно, что его первым владельцем был почтальон из Пенсильвании. Он купил комикс за десять центов.

Ранее самым дорогим комиксом Marvel считался один из выпусков 1962 года, где впервые появился Человек-Паук. Лот продали за 1,1 миллиона долларов в 2011 году. Об этом написал журнал Esquire.