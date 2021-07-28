Самый большой якорь в России появится на выставке в Кронштадте
Самый большой якорь в России можно будет увидеть в доковом Адмиралтействе Петра Великого в Кронштадте с 31июля. Вес якоря составляет 15 тонн. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
Новую экспозицию «Площадь якорей» разместят недалеко от военно-патриотического комплекса Аллея адмиралов, а также Морского собора, исторической Якорной площади, Вечного огня и памятника адмиралу С. Макарову.
«Там будет самое большое собрание и коллекция якорей России — порядка 70 штук различных видов», — рассказал директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Андрей Кононов.
Посетители смогут осмотреть девять выставочных зон. Выставка будет посвящена истории флота. Вход будет бесплатным.