Самой сексуальной россиянкой по версии Maxim стала Ирина Шейк

Экс-супруга голливудская актера Брэдли Купера получает это звание второй год подряд. Всего в рейтинге сотня знаменитых россиянок. За Шейк отдали свои голоса 2458 читателей журнала.

На второй строчке оказалась актриса Любовь Аксенова с 2382 голосами читателей, третье место у певицы Ольги Серябкиной (2632 голоса).

Актриса Любовь Аксенова на бранче журнала Cosmopolitan (слева). Певица Ольга Серябкина (Molly) на pre-party международного музыкального фестиваля «Жара» в Москве (справа). Источник фото: РИА «Новости»

«Я три раза была на обложке журнала MAXIM. Каждый из них давал мне максимально прочувствовать свою женственность. И этот ежегодный рейтинг всегда дико радует», — написала экс-солистка группы Serebro в Instagram.

В топ-5 вошли модель Виктория Одинцова и актриса Яна Кошкина. Также в списке самых сексуальных оказались Вера Брежнева (седьмое место), Анна Чиповская (15 место), Анастасия Ивлеева (18 место), Ани Лорак (25 место), Регина Тодоренко (27 место) и другие.