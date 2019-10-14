Безруков, «Маугли» и детское жюри: 30 театров мира собрались на фестиваль в Москве

В Московском губернском театре стартовал второй Международный большой детский фестиваль. В рамках проекта пройдет театральный конкурс.

Смех, улыбки и, конечно, селфи на память — именно таким стало открытие Международного большого детского фестиваля. Зрителям представили спектакль «Маугли». И школьники, и совсем маленькие дети вместе с родителями пришли посмотреть на игру актеров и поддержать судей. Ведь в рамках фестиваля пройдет большой конкурс. Его главная особенность — детское жюри.

Источник фото: телеканал «360»

«Я очень рада, что меня взяли в жюри в этом году. Потому что это мой первый опыт», — поделилась одна из членов жюри Ева.

Источник фото: телеканал «360»

В конкурсе участвуют больше 30 театров из двенадцати городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ и многих других. Программа фестиваля очень насыщенная — покажут и мюзиклы, и кино, и цирковые, и ледовые шоу.

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«Я всегда оцениваю строго, даже когда просто хожу в театр смотреть, а не судить», — отметила член жюри Ксения Золотова.

Руководителем проекта стал Сергей Безруков. По его словам, главная идея фестиваля — собрать лучшее для детей в самых разных жанрах искусства.

«Кто, если не взрослые, должны думать о детях. Мы можем сделать для них доброе дело. Внимание к детской теме должно быть масштабным», — сказал худрук Московского губернского театра и руководитель проекта Сергей Безруков.

Источник фото: телеканал «360»

Показать свое невероятное шоу приехал и всемирно известный итальянский клоун Дэвид Ларибле. Он первым стал непосредственно взаимодействовать с публикой. То есть, зрители фестиваля смогут стать частью его представления.

«Наши дети из Подмосковья увидят эти спектакли, увидят анимационные программы. Поскольку выбрали лучших, наши дети получат то, что в современной России на сегодняшний день самое интересное и самое актуальное», — подчеркнула министр культуры Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль пройдет на двадцати московских площадках. Победителя объявят через месяц в Санкт-Петербурге. Он получит премию правительства России за лучшую театральную постановку.