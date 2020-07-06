«Самое болезненное прощание». Морриконе написал некролог перед своей смертью

В самом начале своего послания маэстро отметил режиссера Джузеппе Торнаторе и других друзей. Он написал, что обнимает своих детей и внуков, которые должны помнить, что он сильно их любил.

«Я, Эннио Морриконе, мертв. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной, а также тем, кто находится далеко. Я приветствую всех с большой любовью», — говорится в тексте некролога.

По словам композитора, он решил провести закрытые похороны. В своем послании композитор упомянул своих сестер, детей и внуков, которые должны помнить, как сильно он их любил. Последние слова он посвятил своей жене Марии.

«Я испытываю к тебе необыкновенную любовь, которая удерживает нас вместе и с которой мне жаль расставаться. С тобой самое болезненное прощание», — написал композитор.

По словам Адвоката Джорджо Ассума, полный текст некролога появится завтра во всех газетах Италии под заголовком: «Эннио Морриконе: я умер».

Двукратный обладатель премии «Оскар» композитор Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года в одной из больниц Рима. В медицинское учреждение он попал после того, как недавно сломал бедро после падения. По словам близких, композитор умер на рассвете, до последнего оставаясь в здравом рассудке. Похороны маэстро будут закрыты для публики. В них примут участие только члены семьи.